Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Около 200 млн доз вакцины от COVID-19 намерены до конца февраля 2021 года распространить в США власти данной страны. Об этом 3 декабря сообщил на брифинге в Пентагоне американский иммунолог Монсеф Слауи, который является главой команды ученых, участвующих в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению такого препарата.

«В конце февраля (2021 года) мы, возможно, вакцинируем 100 млн человек», — сказал он.

Также иммунолог уточнил, что первыми данный препарат получат находящиеся в зоне риска жители страны, включая пожилых граждан, а также сотрудников сферы здравоохранения и чрезвычайных служб.

Кроме того, Слауи добавил, что речь идет о препаратах от COVID-19, разрабатываемых компаниями Moderna и Pfizer, при этом предполагается, что для одного человека будет необходимо две дозы одной из этих вакцин.

Помимо того, он рассказал, что при содействии американских военных, как ожидается, в США до конца 2020 года «будет распределено достаточно вакцины, чтобы иммунизировать 20 млн человек».

«Это 40 млн доз», — отметил иммунолог и указал, что в январе 2021 года планируется привить от SARS-CoV-2 еще 30 млн человек, для чего нужно будет 60 млн доз, а в феврале — еще 50 млн человек (100 млн доз).

«Есть надежда, что в феврале у нас будет в наличии больше доз вакцины», — также сообщил специалист, пояснив, что речь может идти о препарате от COVID-19, который разрабатывается американской корпорацией Johnson & Johnson.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что данные по испытанию вакцины от COVID-19 предоставит медицинскому регулятору США — FDA и потом в научный журнал, где ученые смогут дать рецензию данному препарату, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech.