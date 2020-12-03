Джакарта, , 10:08 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями района Лембата в Индонезии заявили, что 7968 человек были эвакуированы из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает Detik.

По данным источника, эвакуированных жителей разместили в 19 временных пунктах.

Жителям Индонезии ещё раз напомнили об активности вулкана и призвали не приближаться к вулкану в радиусе 4 км, не совершать походы и не подниматься к кратеру вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали извержение вулкана Левотоло 3 декабря 2020 года. Столб серого пепла поднялся на высоту 200 метров от вершины вулкана.

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