Всеволожск, Ленинградская область, , 10:24 — REGNUM Полицейские раскрыли крупное мошенничество с присвоением дорогостоящих земельных участков в Ленинградской области. Задержаны двое предполагаемых злоумышленников — председатель дачного партнерства во Всеволожском районе и его соучастник, которые обманным путем присвоили земли и продали их под элитную застройку. О раскрытии преступления 3 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по 13-ти адресам в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») прошли обыски. Сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД изымали предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Как установили следователи, в 2010 и 2014 годах на правах аренды дачному некоммерческому партнерству (ДНП) в массиве «Белоостров» Всеволожского района была предоставлена земля общей площадью более 80 га. Однако злоумышленники от имени ДНП предоставили недостоверные сведения в администрацию муниципального образования и незаконно завладели земельными участками на правах собственности.

«На текущий момент установлено присвоение участков на сумму не менее 4 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В результате были задержаны председатель ДНП «Памир» и его соучастник. По версии следствия, соучастник подыскивал малоимущих граждан и за две тысячи рублей уговаривал их оформить доверенность на имя председателя дачного кооператива. При этом по документам земля собственникам переходила бесплатно, что незаконно, так как собственность получена уже после 1998 года.

На основании полученных доверенностей 40-летний председатель ДНП обращался в администрацию, которая и принимала решение о представлении права собственности каждому из номинальных участников дачного партнерства. В дальнейшем права собственности всех участников переоформлялись на подставных лиц, а земли выставлялись на продажу.

В 2018 году председателем партнерства была создана организация, через которую земельные участки по рыночной стоимости выставлялись на продажу по цене от 200 тысяч рублей за сотку. При этом, как указали в ГУ МВД, в интернете размещены объявления о продаже в том числе двух земельных участков на территории этого партнерства с домами элитного класса за 29,5 млн рублей и за 43 млн рублей.

«Оба фигуранта допрошены в качестве подозреваемых, один из них задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — уточнили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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