Ташкент, , 10:07 — REGNUM С начала пандемии в Узбекистане выявили 73 431 случай заражения коронавирусом, в том числе 155 — за минувшие сутки, сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, выздоровели 70 712 человек, в том числе 178 — за минувшие сутки. Лечение продолжают получать 2108 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 174 человека, в критическом — 39.

Среди регионов Узбекистана наибольшее число жертв коронавируса выявлено в Ташкенте — 42 543, в Ташкентской области — 14 815, в Наманганской области — 2580, в Самаркандской — 2445.

Отметим, с начала октября в Узбекистане наблюдается сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом. В октябре среднесуточный прирост составлял не менее 400, в декабре — не превышает 200.