Курган, , 10:06 — REGNUM Жителей Курганской области главный санитарный врач региона Григорий Хохлов призвал в связи с пандемией встретить Новый год в узком семейном кругу. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья.

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"Попытайтесь избегать мест массового скопления людей, меньше встречаться с родственниками, друзьями. Проведите новогодние праздники дома, на свежем воздухе. Бабушек и дедушек можно поздравить по телефону, потому что старшее поколение находится в зоне особого риска», — пояснил Григорий Хохлов.

Григорий Хохлов также отмечает, что у 15% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, они, сами того не подозревая, являются носителями коронавируса.

«В структуре заболевших растёт доля людей в возрасте от 50 до 64 лет — они составляют порядка 34%, за прошлую неделю произошел рост на 5%. На долю лиц старше 65 лет у нас приходится 16% заболевших», — привёл статистику Григорий Хохлов.