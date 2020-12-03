Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1215 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в области выявили 481 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 474 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 55 901 случая.