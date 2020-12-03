Мэкэле, , 10:05 — REGNUM 630 граждан Китая были эвакуированы из мятежного региона Тыграй на севере Эфиопии после того, как федеральные правительственные войска нанесли авиаудары по местной фабрике. Об этом сообщает Guancha.

По информации журналистов издания, бомбы попали в гражданские постройки, а также инфраструктуру, включая финансируемый Китаем сахарный завод.

В посольстве Китая в Эфиопии было принято решение эвакуировать граждан страны из Тыграя на фоне обеспокоенности их благополучием. Они были доставлены в более безопасные районы страны, сообщают китайские СМИ.

В минувшие выходные премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что месячное наступление в регионе Тыграй закончилось, заявив, что авиаудары не были нацелены на гражданские объекты.

Региональные лидеры Тыграя, которых Абий обвиняет в государственной измене, заявили, что боевые действия все еще продолжаются, несмотря на его заявления о победе.

Китай финансирует несколько проектов в Эфиопии, причем многие граждане Китая работают в промышленных парках в Тыграе. Из-за конфликта в регионе отключили интернет и сотовую связь, боевые действия также привели к нехватке основных товаров на местном рынке.