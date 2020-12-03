Махачкала, , 10:00 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Ахвахской районной больницы Дагестана, обвиняемой в нецелевом расходовании средств внебюджетного фонда в особо крупном размере. Экс-руководитель медучреждения предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в мае-июле 2017 года обвиняемая заключила с частной строительной компанией три контракта на капитальный ремонт помещений районной больницы. За работу она незаконно расплатилась средствами Фонда обязательного медицинского страхования — перевела организации свыше 8,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главврач центральной городской больницы Дагестанских Огней стал фигурантом уголовного дела за начисление себе незаконной премии. С учетом вычетов и отчислений, бухгалтерия медучреждения перечислила на его карту более 170 тыс. рублей.