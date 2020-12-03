Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM 64-летний житель Улан-Удэ, перенесший две недели назад COVID-19, намерен пробежать на лыжах 50 км. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбук» его знакомый, депутат Народного хурала Михаил Гергенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, болезнь он перенёс «не то что легко». При этом госпитализация мужчине не потребовалась.

«Лечился, по его словам, клюквой, которую летом собрал в родной Клюевке, где живет его 91-летний отец, и зимой хранит лесную ягоду в подвале своего гаража. В аптеках не был уже лет пять, лекарств никаких не принимает», — отметил депутат.

Сразу после выздоровления мужчина возобновил лыжные тренировки. Так, 30 ноября, по словам депутата, он пробежал 32 км, 1 декабря — ещё 36. Далее намерен увеличить дистанцию до 45−50 км.

В связи с этим парламентарий напомнил жителям, что COVID-19 становится смертельным из-за накопившихся к пожилому возрасту хронических болезней.

«Выбор небольшой, хочешь жить — начинай улучшать здоровье. Самый простой способ — бег. Зимой — бег на лыжах», — добавил Гергенов.

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