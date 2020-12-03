Пермь, , 10:00 — REGNUM В Перми с начала 2020 года демонтировано более 2 тысяч незаконных вывесок с фасадов домов, сообщает пресс-служба мэрии.

В реестре вывесок, подлежащих ликвидации, числится 2 656 объектов. Почти 2 тысячи вывесок демонтированы предпринимателями в добровольном порядке, еще 150 — принудительно. В ближайшее время намерены демонтировать 112 незаконных вывесок.

Как отметили в администрации, в городе ведется масштабная работа по согласованию размещения вывесок на фасадах зданий. Ведется учет вывесок, не отвечающих требованиям. С момента выявления незаконной вывески владельцу отводится десять дней для ее снятия с фасада здания. С предпринимателями проводится разъяснительная работа, чтобы избежать мер принудительного характера.

Напомним, в Перми разработан единый стандарт оформления вывесок. Информационные конструкции должны гармонично вписываться в архитектурный облик города.