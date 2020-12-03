Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 декабря выявили 481 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 473 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 55 901 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписаны 755 человек, всего выздоровели с начала пандемии 41 716 нижегородцев. Накануне были выписаны по выздоровлении 490 жителей региона.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1200 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4323 человека.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7627 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 850 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,02. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет 22% по состоянию на 2 декабря.