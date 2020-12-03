Киев, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины было выявлено свыше 14,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 614 медицинских работников и 745 детей. Об этом 31 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 14 496 носителей SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 772 760. Также указывается, что за этот же период в стране было госпитализировано 1739 пациентов с COVID-19.

Помимо того, за это же время 243 человека на Украине умерли от нового заболевания, в результате чего коронавирусом суммарное количество летальных исходов достигло 12 960.

Кроме того, уточняется, что 384 426 человек в стране вылечилось от COVID-19, 15 372 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее на Украине за сутки было выявлено свыше 12,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.