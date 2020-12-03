Ташкент, , 09:53 — REGNUM Китай направил в Узбекистан три партии гуманитарной помощи на общую сумму $5 млн для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе посольства КНР в республике.

2 декабря Узбекистан получил вторую часть большой партии помощи. В Ташкент доставлены аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские маски и тесты для диагностики коронавируса.

Первая часть груза прибыла 20 ноября. Узбекистан получил медицинские комбинезоны. Третья часть груза с медицинскими масками отправлена 2 декабря.

Кроме того, министерства и ведомства Китая предоставили узбекистанской стороне $4,6 млн на борьбу с коронавирусом.