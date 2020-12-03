Ташкент, 3 декабря 2020, 09:53 — REGNUM Китай направил в Узбекистан три партии гуманитарной помощи на общую сумму $5 млн для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе посольства КНР в республике.
2 декабря Узбекистан получил вторую часть большой партии помощи. В Ташкент доставлены аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские маски и тесты для диагностики коронавируса.
Первая часть груза прибыла 20 ноября. Узбекистан получил медицинские комбинезоны. Третья часть груза с медицинскими масками отправлена 2 декабря.
Кроме того, министерства и ведомства Китая предоставили узбекистанской стороне $4,6 млн на борьбу с коронавирусом.