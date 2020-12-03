Москва, , 09:59 — REGNUM В России начали действовать изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева вступил в силу 3 декабря.

Надпись «Водительское удостоверение» располагается теперь вверху на лицевой стороне документа и дублируется на французском и английском языках.

В паспорте транспортного средства появились указания о сроках государственной регистрации, количестве сидячих мест, технически допустимой массе автомобиля и ранее проведённых проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства предусмотрены данные о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД России Владимир Колокольцев 24 ноября утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Пользователи интернета, выражая своё мнение о нововведении, разошлись в оценках. Одни полагают, что изменения полезны, и сделают обращение с документами комфортнее, другие заявили о путанице и предположили, что позднее им придётся менять права.

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