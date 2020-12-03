Нальчик, , 09:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будет создан еще один госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Его оборудуют на базе второго корпуса Городской клинической больницы №1 в Нальчике. Информация об этом прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 3 декабря.

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"По итогу коечный фонд составит 2099 мест, в том числе 1309 с кислородом и 154 реанимационных»,— говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии принимают на лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на него девять госпиталей, созданные на базе восьми медицинских организаций. Совокупная мощность составляет 1859 коек. Заполненность госпиталей составляет 77%. Численность госпитализированных, по данным на 2 декабря, составляет 1437 человек, в том числе 81 пациент находится в реанимации.

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Напомним, накануне, 2 декабря, в Кабардино-Балкарии был зафиксирован рекордный суточный прирост числа пациентов с коронавирусом — 90 человек в сутки.