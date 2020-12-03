Тула, , 09:48 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с обращением к жителям региона в связи с Днем Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

«Сегодня мы отдаем дань памяти подвигу Неизвестного солдата. Под Москвой и Ржевом, Волгоградом и Смоленском, Севастополем и Курском — везде, где деды и прадеды сражались за Родину, — мы находим безымянные могилы наших героев. Немало среди них и жителей Тульской области», — говорится в обращении главы региона.

Алексей Дюмин отметил важность продолжения поисковой работы по восстановлению имен и званий защитников Родины, павших в годы войны.

«Вместе мы всегда будем хранить память о тех, кто в трудный час встал на защиту Отечества, кто отдал свои жизни за нашу Родину», — отметил Дюмин.

День Неизвестного солдата отмечается в России как памятная дата 3 декабря с 2014 года в память о военнослужащих, погибших при исполнении долга. 3 декабря 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.