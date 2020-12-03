Пенза, , 09:49 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. В Пензе в 10:00 мск состоится возложение цветов к монументу воинской и трудовой славы. В 12:00 цветы и венки возложат у памятника «Проводы», расположенного на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Во всех общеобразовательных учреждениях Пензы пройдут мероприятия, направленные на обогащение исторических традиций, сохранение памяти павших героев, оставшихся безымянными. Кроме этого, пензенские школьники поучаствуют во Всероссийском уроке памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», акции «Тогда и сейчас» и других.

В этот день наряду с педагогами сотрудники Пензенского государственного краеведческого музея, преподаватели вузов, представители поисковых отрядов и общественных организаций проведут круглые столы, презентации и конференции. Завершится день акцией «Свет Памяти». Центральные административные здания будут подсвечены цветом Вечного огня.

ИА REGNUM ранее сообщало, в День Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря, в Саратове для младшеклассников проведут информационно-просветительскую лекцию на тему «Нет безымянных героев». Сотрудники регионального центра допризывной подготовки молодежи познакомят школьников с подвигами погибших советских и российских солдат, чьи имена остались неизвестными.

Читайте также: Саратовским младшеклассникам расскажут о павших в войну героях