Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 3 декабря, выявлено 183 носителя коронавируса. Суточный темп прироста составил 0,78%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Второй день подряд показатель держится на одном уровне. Эпидситуация в области стабилизируется. С 7 декабря все школьники будут учиться очно.

С конца марта зарегистрировано ­­­­­23 727 случаев заражения SARS-CoV-2. На 100 тыс. населения приходится 9,35 факта.

Под медицинским наблюдением находятся 990 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 301 человек. Снято с медицинского наблюдения 77 417 человек, из них 337 — за последние сутки.

Всего проведено 960 360 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 6078.

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