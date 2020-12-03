Петрозаводск, , 09:47 — REGNUM В Карелии замедлился рост числа вновь выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 470 новых случаев инфицирования, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Среди новых носителей — 82 ребенка, а из 470 инфицированных заболели 458 человек. Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в городах Петрозаводск (258), Костомукша (61), Сортавала (19) и Кемь (11). А также в Прионежском (28), Медвежьегорском (17), Пудожском (14), Беломорском (12) и в Муезерском (11) районах.

«В стационарах находятся 750 человек, из них в состоянии средней тяжести — 621, тяжелых — 112, на ИВЛ — четыре», — уточнил глава республики.

Вместе с тем, в Карелии растет число летальных случаев от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе подтверждены еще две смерти — в Сегежской центральной районной больнице скончался житель поселка Надвоицы, 1953 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице — петрозаводчанка, 1936 года рождения.

С начала пандемии в Карелии умерли 108 человек. Всего за время пандемии в республике выявлено 16 933 инфицированных человека, из них 9834 человека выписаны, в том числе 409 — за сутки.

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2717 человек, в том числе 47 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 93 человека умерли от пневмонии.

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