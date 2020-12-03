Москва, , 09:48 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в ноябре вырос до 48,2 пункта против 46,9 пункта в октябре. Такие данные приводит аналитическое агентство IHS Markit.

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«Деловая активность снижается второй месяц подряд, однако темпы снижения были намного медленнее, чем в разгар пандемии в апреле», — говорится в докладе.

Отмечено, что участники исследования констатировали ослабление спроса. Они сообщали об ограничениях, связанных с распространением COVID-19. О росте деловой активности говорит значение индекса выше 50 пунктов. Если это значение не достигнуто, наблюдается замедление активности.

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