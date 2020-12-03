Ставрополь, , 09:35 — REGNUM Школы Ставрополья, находящиеся на территориях со сложной эпидемиологической ситуацией, могут перейти на дистанционный формат работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам состоявшегося накануне, 2 декабря, заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

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"[Губернатор Ставрополья] Владимир Владимиров поручил министерству образования региона проработать вопрос о возможности введения дистанционного обучения в отдельных территориях и школах, где этого требует эпидобстановка», — сказано в сообщении.

В настоящее время школы Ставропольского края работают в очном режиме. Вместе с тем учащиеся имеют право добровольно перейти на дистанционное обучение. Сообщалось, что к концу ноября в крае образовательную программу в «домашнем» формате проходят 0,6% учащихся девятых классов и 0,7% учеников 11-х классов.

По данным на утро 3 декабря, на Ставрополье зарегистрировано более 38,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки в крае инфекцию выявили у 232 человек. Выздоровели в регионе свыше 25,8 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 571 пациент с COVID-19 скончался.

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