Москва, , 09:33 — REGNUM Целый ряд российских регионов вышел из режима дистанционного обучения и вернулся к очному формату в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

"Многие регионы продлили каникулы или ввели после каникул дистанционное обучение, но уже 12 регионов — Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы — вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение», — сказал Кравцов.

По его словам, на сегодняшний день в России на карантине находятся 27 российских школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве продлили режим дистанционного обучения для учащихся 6−11-х классов до конца 2020 года.