Москва, , 09:31 — REGNUM При выборе пуховиков важно не только место продажи, но качество изделия. В первую очередь нужно обратить внимание на простежку пуховика, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Чем чаще простёган пуховик, тем меньше вероятность того, что пух в процессе носки или после стирки сваляется. Также внимательно следует прочитать инструкцию, как стирать и ухаживать за изделием.

После стирки изделие обязательно нужно отжать. Если пуховик не отжать, он может деформироваться. Как правило, пуховики не подлежат химчистке. Чаще всего они теряют вид из-за взаимодействия с химическими средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инновационная марка Vollebak выпустила первый в мире пуховик, сделанный из уникального полимерного волокна Dyneema.

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