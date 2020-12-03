Новосибирск, , 09:30 — REGNUM В Новосибирском метрополитене будет ограничено движение электропоездов из-за строительства новой станции. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

«5 и 6 декабря движение электропоездов и перевозка пассажиров на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» будут прекращены с 22:00 до 00:00 (время местное), — уточнили в департаменте. — Ограничение связано с проведением работ на строящейся станции «Спортивная».

Отмечается, что с 22:00 по Ленинской линии поезда метро будут следовать двумя челноками по первому и второму пути от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал». Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений.

Работы на новой станции планируются также 12 и 13 декабря.