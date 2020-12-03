Санкт-Петербург, 3 декабря 2020, 09:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг, 3 декабря, будет немного морозно. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Биржа на Стрелке Васильевского острова
Биржа на Стрелке Васильевского острова
ИА REGNUM

По его словам, сегодня, синоптическая ситуация в городе на Неве и в Ленобласти будет формироваться под влиянием гребня антициклона, который еще вчера обеспечил прохладную и сухую погоду.

«Он сохранит облачную с прояснениями погоду, при этом существенных осадков не ожидается», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит −1… +1 градус, по области −4… +1 градус. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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