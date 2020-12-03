Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг, 3 декабря, будет немного морозно. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, сегодня, синоптическая ситуация в городе на Неве и в Ленобласти будет формироваться под влиянием гребня антициклона, который еще вчера обеспечил прохладную и сухую погоду.

«Он сохранит облачную с прояснениями погоду, при этом существенных осадков не ожидается», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит −1… +1 градус, по области −4… +1 градус. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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