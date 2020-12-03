Киншаса, , 09:32 — REGNUM Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) прекратила деятельность на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителя MSF.

В соответствии с заявлением, в организации приняли решение прекратить проекты в Кимби и Бараке на территории района Физи из-за нескольких насильственных инцидентов против сотрудников организации в этом году.

В июле сотрудники организации «Врачи без границ» покинули часть провинции Южное Киву.

«Предсказуемость дальнейших инцидентов и потенциальный дальнейший серьезный ущерб для нашего персонала достигли порога, который мы больше не можем принять», — заявила операционный менеджер MSF Эллен ван дер Вельден.

«Постоянно растущая активность преступных и вооруженных группировок на востоке ДР Конго привела к продолжающемуся насилию и нападениям на гражданское население в шокирующих масштабах, включая целенаправленные убийства и ужасающие акты насилия, включая сексуальное насилие», — говорится в заявлении.

Почти 70 вооруженных группировок подписали соглашение о прекращении огня 17 сентября в городе Мурхеса, чтобы положить конец военным действиям на востоке ДР Конго, но десятилетние усилия по обеспечению мира в регионе не дали результатов.