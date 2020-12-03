Москва, , 09:28 — REGNUM В России разработают и утвердят временные правила доставки вакцины против коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства России.

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"Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции», — говорится в информации.

Разработкой правил займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Минюст. Срок исполнения поручения — до 8 декабря.

Ранее тема доставки вакцины обсуждалась на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.