Варшава, , 09:27 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска считает, что благодаря вакцинации жители Польши должны к лету 2021 года приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом он заявил в интервью для TVP Info.

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Краска заявил, что прекращение пандемии благодаря вакцинации будет растянутым во времени. Это связано с динамикой самого процесса: у врача есть необходимость выделить каждого пациента для вакцинации, провести вакцинацию в порядке очереди, а затем повторить прививку через три недели после первой дозы.

При этом, замминистра пояснил, что процесс приобретения иммунитета привитым человеком продлится «около месяца, а то и больше».

«Поляки могут полностью пройти вакцинацию лишь к лету. Только тогда мы наконец сможем их нормально провести. К сожалению, вакцинировать всех поляков — а это более 30 миллионов — действительно длинный и сложный процесс», — подчеркнул Краска.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что наиболее вероятным периодом появления в Польше вакцин от COVID-19 является конец января — начало февраля 2021 года. В ноябре Европейская комиссия одобрила соглашение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о закупке до 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Именно их продукция подлежит распространению в странах Евросоюза, в том числе в Польше.