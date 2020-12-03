Красноярск, , 09:45 — REGNUM В Балахтинском районе Красноярского края следователи выявили ещё 14 млн рублей ущерба в рамках возбужденного летом дела о махинациях с жильём для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, за период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года два предпринимателя и две чиновницы реализовали мошенническую схему, при которой в результате сговора и нарушений условий аукциона, для детей-сирот на вторичном рынке приобреталось ветхое жильё, которому небольшим косметическим ремонтом придавался благоустроенный вид.

В дополнение к обнаруженным ранее преступным эпизодам за 2019 год, на сумму ущерба около восьми млн рублей, было выявлено ещё 13 эпизодов, ущерб от которых достигает ещё более 14 млн рублей.

Напомним, что по делу, возбужденному УФСБ по Красноярскому краю, проходят четверо подозреваемых — и. о. директора управления имуществом, землепользования и землеустройства администрации Балахтинского района края, и. о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района, а также двое предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае два предпринимателя и две чиновницы задержаны по подозрению в махинациях с жильём для сирот.

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