Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о нападках на свою семью со стороны представителей СМИ. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», глава минздрава 2 декабря рассказала журналистам.

Ранее на одном из телеканалов был показан сюжет, в котором утверждалось, что у Тикарадзе якобы нет соответствующего должности образования. Кроме того, в СМИ сообщили, что у ее семьи якобы есть бизнес по транспортировке автомобилей из Евросоюза. Также в сюжете был намек на связь этого бизнеса с транспортировкой наркотиков.

«Все мы понимаем, что сегодня министерство здравоохранения находится в наиболее тяжелом положении, некоторые журналисты оказывают давление на мою семью. Я думаю, что это неправильно», — сказала Тикарадзе.

Она подчеркнула, что считает такое поведение неприемлемым, но отказалась комментировать распространяемую в СМИ информацию, сославшись на свободу слова.

Стоит отметить, что в Грузии сильно ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за высоких темпов распространения коронавируса. В связи с этим часто критикуют Тикарадзе.

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