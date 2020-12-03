Казань, , 09:26 — REGNUM Уже на следующей неделе в Татарию поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Порядка 40 медучреждений республики задействуют в вакцинации. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

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По ее словам, регион на 100% получит первую партию вакцины от COVID-19 на следующей неделе. Татария проинформировала минздрав России и штаб о готовности к проведению вакцинации, республика соблюдает все необходимые для этой процедуры требования.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии закуплены и подготовлены холодильные и морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая поступила в конце ноября. Для этого препарата необходимо поддерживать температуру от — 2 до — 8 градусов по Цельсию.

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