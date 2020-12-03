Ижевск, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё шесть человек скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая.

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Умерли мужчины в возрасте 35, 56 и 59 лет, а также трое женщин — 81 год, 85 лет и 94 года. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 233 человек.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 289 человек, из которых двое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в республике выявили 181 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 179 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 081 случая.

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