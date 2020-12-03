Хабаровск, , 09:12 — REGNUM В Военном восточном округе в четверг, 3 декабря, началась вакцинация от коронавируса. Первую партию Гам-КОВИД-Вак доставили в Хабаровск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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В первую очередь прививки от коронавируса сделают командному составу, военнослужащим управления округа, врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, и несущим боевое дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов медцентров Минобороны для пациентов с COVID-19.