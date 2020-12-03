Новосибирск, , 09:10 — REGNUM В Новосибирской области на больничном из-за ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний находится около 7% от общего числа педагогов школ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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В то же время, с 7 декабря ученики девятых классов продолжат учебный процесс в очном режиме.

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При этом массовых мероприятий на Новый год в школах не будет, но дошкольные учреждения и начальная школа могут провести праздники внутри классов, без привлечения сторонних гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания групп и классов.