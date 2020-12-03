Уфа, , 09:12 — REGNUM Апелляцию на оправдательный приговор в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии подала в суд прокуратура Кировского района г. Уфы. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии был обвинен в превышении должностных полномочий. Гособвинитель посчитал вину обвиняемого доказанной, поэтому запросил назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретить занимать должности в муниципальных и государственных органах сроком на три года.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства считают, что суд безосновательно оправдал подсудимого, поскольку изложенные в приговоре суда выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

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