Москва, , 09:06 — REGNUM Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на портале мэра столицы.

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Подробнее: Война: Красная армия начала контрнаступление под Москвой. Радио REGNUM

Виртуальная экскурсия «Контрнаступление советских войск под Москвой» пройдет 5 декабря в 12:00 на сайте музея. Участникам мероприятия расскажут о событиях декабря 1941 года.

Посетителям сайта гид покажет подлинные военные экспонаты. Также они услышат песни о защитниках Москвы, а на мастер-классе «Военная техника времен Великой Отечественной» попробуют сделать макеты военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой, которое включало в себя пять наступательных операций: Клинско-Солнечногорскую, Калининскую, Тульскую, Елецкую и Калужскую.

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