Ханты-Мансийск, , 08:59 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 3 декабря: Ханты-Мансийск — 34 случаев; Сургут — 28; Нижневартовск — 21; Сургутский район и Нягань — по 15; Нефтеюганск и Югорск — по 13 случаев.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 3 декабря 34 994 случая. Излечились 29 950 югорчан, 425 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее). .

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 3 декабря — 1,03.