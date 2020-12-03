Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве, сообщает 3 декабря агентство «Казинформ».

Сенатор Нуралн Бекназаров пояснил, что согласно действующему законодательству к городам районного значения относятся населенные пункты с численностью населения не менее 10 тыс. человек.

Однако в 13 городах районного значения проживает менее 10 тыс. человек, а действующий закон не позволяет менять статус таких населенных пунктов. Поправки позволят присвоить таким населенным пунктам статус села.

Бекназаров добавил, что жители таких населенных пунктов смогут получить государственную поддержку. В частности, заработная плата учителей, медиков, работников культуры и спорта увеличится на 25%.

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