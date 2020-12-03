Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми жильцам дома № 20 по ул. Студенческая, которые утром 3 декабря пострадали от крупного пожара, власти окажут помощь. Министерству территориальной безопасности поручено проконтролировать этот вопрос, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Для пострадавших пермяков развернут пункт временного пребывания в школе №116. В дальнейшем погорельцев разместят в гостинице «Спутник», на базе которой организуют пункт временного размещения.

Напомним, утром 3 декабря, по данным ГУ МЧС по региону, огонь уничтожил 200 квадратных метров кровли многоэтажки в Перми. Пострадавших и погибших нет. Спасатели провели эвакуацию жильцов, по предварительной информации, — 46 человек, в том числе 12 детей. Часть людей покинули квартиры самостоятельно.

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