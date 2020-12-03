Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM Различные фонды и коммерческие организации в условиях пандемии оказали спонсорскую помощь медицинским организациям Бурятии на общую сумму более 129 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В частности, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока направил в республику 90 млн рублей, на которые были куплены средства защиты и оборудование. Компания «Интер РАО-Электрогенерация» пожертвовала 10 млн рублей Гусиноозерской районной больнице.

Кроме этого, больницам и поликлиникам переданы три автомобиля, в том числе две «Нивы» для «ковидных» бригад.

Напомним, весной 2020 года, то есть в самом начале пандемии медикам первыми начали помогать простые жители. Как сообщало ИА REGNUM, они приносили сотрудникам госпиталя фрукты, конфеты, бельё, раскладушки, матрасы, а также несколько туалетов.

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