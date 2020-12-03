Красноярск, , 08:53 — REGNUM В Красноярске за нарушение требований по профилактике коронавируса временно закрыли бассейн по ул. Партизана Железняка. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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"Не соблюдается социальное дистанцирование не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки в местах общего пользования (холлы, раздевалки); недостаточное количество устройств обеззараживания воздуха в помещениях здания бассейна; не обеспечено проведение измерения температуры тела работникам при приходе на работу», — уточнили в ведомстве.

Был составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности.