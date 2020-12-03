Москва, , 08:47 — REGNUM Московский волонтерский штаб акции #МыВместе будет преобразован в постоянно действующий клуб и получит официальное название «Мы вместе», сообщается на портале мэра Москвы.

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Московский клуб «Мы вместе» откроется в декабре 2020 года. Главная цель — оказание помощи нуждающимся. Клуб станет платформой для обсуждения и реализации новых социально ориентированных проектов.

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Также клуб «Мы вместе» будет организовывать деятельность волонтеров в случае возникновения ЧС и заниматься распределением гуманитарной помощи в зонах ЧС. Будет развиваться направление психологической помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 700 компаний и объединений присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

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