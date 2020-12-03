Казань, , 08:50 — REGNUM Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 3 декабря погибшими числится 141 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Одним из погибших был 71-летний мужчина. Больного доставили в стационар с пневмонией. У пациента имелись несколько хронических заболеваний. Также скончались двое 71-летних женщин. Одна из них страдала полиорганной недостаточностью, состояние другой осложняли обострившиеся сопутствующие заболевания.

Причины смертей установили по итогам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарию поступили порядка 500 вакцин «ЭпиВакКорона». Для вакцинации отобрали группу людей. Около 40% отсеются, потому что кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, кто-то имеет противопоказания.

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