Томск, , 08:41 — REGNUM Томская область готова к вакцинации от СOVID-19. По словам заместителя губернатора региона по социальной политике Ивана Деева, поставка вакцины ожидается до конца года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе области администрации.

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"С федерацией согласованы места, куда вакцина будет централизованно доставляться, а затем распределяться по региону. В ряде районов области будут организованы опорные пункты для хранения вакцины и организации ее дальнейшей транспортировки», — отметил он.

Пункты вакцинации будут созданы во всех муниципалитетах области. Для доставки в пункты жителей отдалённых поселений выделят транспорт. При этом, как отмечается, прививать от COVID-19 граждан будут по желанию.

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