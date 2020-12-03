3 Декабря
 
8:45

В Ульяновске уроки посвятят памяти Неизвестного солдата

В Ульяновской области пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. Они состоятся во всех муниципалитетах региона, в том числе в школах организуют «Уроки памяти».