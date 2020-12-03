Сегодня, 3 декабря, Россия склоняет головы перед подвигом Неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам Отечества.

До сих пор в местах кровопролитных сражений под Москвой и Ржевом, под Сталинградом и на Курской дуге поисковые отряды находят безымянные солдатские могилы. В память о них горит Вечный огонь. Солдаты потеряли свои имена, но не утратили чести. Всем им редакция ИА REGNUM посвящает трансляцию.