3 Декабря
8:45
В Ульяновске уроки посвятят памяти Неизвестного солдата
В Ульяновской области пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. Они состоятся во всех муниципалитетах региона, в том числе в школах организуют «Уроки памяти».
Сегодня, 3 декабря, Россия склоняет головы перед подвигом Неизвестного солдата. Эта памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам Отечества.
До сих пор в местах кровопролитных сражений под Москвой и Ржевом, под Сталинградом и на Курской дуге поисковые отряды находят безымянные солдатские могилы. В память о них горит Вечный огонь. Солдаты потеряли свои имена, но не утратили чести. Всем им редакция ИА REGNUM посвящает трансляцию.