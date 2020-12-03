Кемерово, , 08:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 173 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 27, Новокузнецк — 18, Междуреченск — десять, Киселевск — девять, Юрга — девять, Белово — восемь, Калтан — семь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Мыски — семь, Таштагольский МО — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Березовский — шесть, Осинники — шесть, Прокопьевск — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Полысаево — пять, Топкинский МО — пять, Краснобродский — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Кемеровский МО — три, Прокопьевский МО — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МР — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 169 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в регионе выявлено 21 468 случаев заражения коронавирусом, 17 826 человек вылечились, 387 скончались, медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.