Грозный, , 08:38 — REGNUM В Чечне уровень заболеваемости COVID-19 в последние недели резко вырос. Несмотря на то, что большинство населения ответственно относится к призыву главы Чечни Рамзана Кадырова соблюдать меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором, имеются граждане, кто их нарушает. К ним будут применены самые строгие меры наказания в виде высоких штрафов. Об этом заявил 2 декабря глава парламента республики Магомед Даудов.

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"В отношении же тех, кто пренебрегая правилами профилактики коронавируса ставит под угрозу здоровье людей, будут применяться штрафные санкции, без всякой снисходительности. Безответственность будет караться высокими штрафами. То же самое относится и к точкам торговли, общепита и досуга», — написал спикер парламента на своей странице в Instagram по итогам совещания оперштаба.

Напомним, Даудов и ранее обращался к жителям Чечни с призывом строго соблюдать предписанные санитарным ведомством правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако, по данным оперативного штаба, на 2 декабря в Чечне за последние сутки число вновь выявленных случаев заражения достигло 120, что является для небольшой республики «неприемлемо высокой цифрой», как отметил Даудов.

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