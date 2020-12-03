Пермь, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае начнут применять тест-системы на коронавирус местного производителя — компании «Система Биотех». Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства по социальным вопросам Сергею Никифорову проработать вопрос внедрения тест-систем компании в медицинских лабораториях региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Во время встречи с главой Прикамья представители компании рассказали о своем опыте диагностирования новой коронавирусной инфекции. Для выявления COVID-19 на ранних этапах и в инкубационный период специалисты предприятия разработали высокочувствительные тест-системы, а также два типа экспресс-исследований для обнаружения заболевания на любой стадии.

Еще одна научная наработка не имеет аналогов в мире — это генетический тест на новую коронавирусную инфекцию. Исследование позволяет оценить и спрогнозировать течение заболевания у пациента, определить индивидуальные дозы препаратов исходя из генома человека и снизить риски осложнения.

Губернатор подчеркнул, что краю интересны современные наработки, которые способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции. «Задача краевых властей — принять эффективные меры по снижению заболеваемости COVID-19. В октябре жителям края поставили пробную партию вакцины против нового вируса. Мы увеличиваем число тестов для заболевших. Наработки «Системы Биотех» в исследовании коронавируса могут быть применимы в лабораториях региона», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье прогнозируют выход на плато по коронавирусу в первой декаде декабря 2020 года. Ежедневно в регионе выявляют в среднем по 300 новых случаев заражения коронавирусом.

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