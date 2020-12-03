Кызыл, , 08:34 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей региональной столицы и 14 районов.

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Таким образом, за за всё время пандемии в регионе выявлено 12 769 подтвержденных случаев инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 68 человек. На ИВЛ находятся 3 пациента, на НИВЛ — 4. За последние сутки госпитализировано 73 человека», — добавили в Минздраве.

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