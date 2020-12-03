Париж, , 08:42 — REGNUM Президентом-реформатором, который стремился укрепить европейские связи, назвали бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд Валери Жискар д'Эстена, который руководил страной с 1974 по 1981 год. Так они прокомментировали в социальных сетях известие о смерти политика.

Саркози написал в Twitter, что сообщение о кончине д'Эстена сильно опечалило его. Этот французский лидер всю жизнь прикладывал усилия к укреплению связей между европейскими нациями, добавил экс-президент.

Д'Эстен, добавил Саркози, использовал свой «мощный интеллект для того, чтобы анализировать самые сложные международные проблемы».

Олланд назвал д'Эстена президентом-реформатором. За семь лет, что он находился у власти, произошли крупные реформы. Был снижен до 18 лет избирательный возраст, легализованы аборты, введена всеобщая социальная защита, отметил Олланд в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря в возрасте 94 лет. Его родные сообщили, что политик умер из-за последствий перенесённой коронавирусной инфекции.